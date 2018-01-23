Відомство уточнює, що з корекцією на ефект календарних днів промвиробництво в грудні-2017 до грудня 2016 зросло на 0,4%.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 13:43
У 2017 в Україні скоротилося промислове виробництво
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2017 в Україні скоротилося промислове виробництво.
Додано: Сер 24 січ, 2018 13:43
Это не рост промпроизводства, а порнография. Никакого роста экономики фактически за эти четыре года не происходит - страна прожирает то, что было создано попередниками. С учетом 2% от ВВП коррупции, мы наблюдаем постоянное снижение уровня национального богатства. Порошенко уже наплевать конкретно на развитие - карманы свои он натромбовал - теперь задача стоит сохранить нажитое. И времени нет для его «экскрементов» с экономикой - тупой и неграмотный премьер ему в помощь.
Додано: Сер 24 січ, 2018 18:43
Заменить Порошенко на Януковича - ну точь в точь пост образца 2013-го года...
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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