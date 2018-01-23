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У 2017 в Україні скоротилося
промислове виробництво

У 2017 в Україні скоротилося промислове виробництво
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 13:43

У 2017 в Україні скоротилося промислове виробництво

Пропонуємо до обговорення:
Відомство уточнює, що з корекцією на ефект календарних днів промвиробництво в грудні-2017 до грудня 2016 зросло на 0,4%.

Дивися повний текст У 2017 в Україні скоротилося промислове виробництво.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 13:43

Это не рост промпроизводства, а порнография. Никакого роста экономики фактически за эти четыре года не происходит - страна прожирает то, что было создано попередниками. С учетом 2% от ВВП коррупции, мы наблюдаем постоянное снижение уровня национального богатства. Порошенко уже наплевать конкретно на развитие - карманы свои он натромбовал - теперь задача стоит сохранить нажитое. И времени нет для его «экскрементов» с экономикой - тупой и неграмотный премьер ему в помощь.
Mindbender
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:43

  Mindbender написав:Это не рост промпроизводства, а порнография. Никакого роста экономики фактически за эти четыре года не происходит - страна прожирает то, что было создано попередниками. С учетом 2% от ВВП коррупции, мы наблюдаем постоянное снижение уровня национального богатства. Порошенко уже наплевать конкретно на развитие - карманы свои он натромбовал - теперь задача стоит сохранить нажитое. И времени нет для его «экскрементов» с экономикой - тупой и неграмотный премьер ему в помощь.


Заменить Порошенко на Януковича - ну точь в точь пост образца 2013-го года...
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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