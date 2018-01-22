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Порошенко і його бізнес-партнери проігнорували німецький...
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Додано: Сер 24 січ, 2018 14:03
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко та його бізнес-партнери не внесли свої дані в німецький реєстр прозорості компаній як кінцеві бенефіціари заводу в Німеччині.
Дивися повний текст Порошенко і його бізнес-партнери проігнорували німецький реєстр прозорості компаній - ЗМІ
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R2
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Додано: Сер 24 січ, 2018 14:03
Ой, ну че вы раздуваете, немцы выразят, как обычно, очень глубокую озабоченность прискорбным фактом невнесения Пороха в реестр, делов-то. Он же президент - кто ж его привлечет/оштрафует!
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deniska
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Додано: Сер 24 січ, 2018 14:30
"Учитывая, что контроль над предприятием имеют менеджеры холдинга Порошенко (так, например, владельцем кипрской компании, на которую зарегистрирован завод, называет себя Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер концерна “Рошен”), президент, очевидно, является бенефициаром, в соответствии с законодательством."
Очень логично. "Учитывая что владельцем завода является Вася, который когда-то работал у Пети , очевидно что бенефициаром является Петя". Удачи им.
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yarg
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Додано: Сер 24 січ, 2018 14:50
sal написав: yarg написав:
Учитывая что владельцем завода является Вася, который когда-то работал у Пети , очевидно что бенефициаром является Петя
Хорошо, когда президент живет и работает по законам, а не по понятиям. попробуй докажи!
А они и не доказывают. Они считают что это "очевидно". Или не считают, но говорят.
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yarg
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Додано: Сер 24 січ, 2018 15:36
Связь, мягко говоря, не очевидна. Если мой дружбан или сотрудник создаст свою компанию и будет мне продавать ее продукцию, то почему Я должен считаться там выгодополучателем? Контроль над бизнесом дошел до такого маразма, что вообще потерял связь с реальностью.
Я надеюсь, что они напишут в своей газете о том, как немецкая налоговая проиграла суд и публично извинятся за ложную информацию? Посмотрим.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 15:45
Порошок жаден аж до пяток. Задача Пети на сегодня - замазать скандалы и сохранить награбленное. Вот поэтому и законопроект о снятии уголовки с чинуш пытаются протащить задолизы с БПП и фронта. Пора пришла маскироваться.
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