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Порошенко і його бізнес-партнери
проігнорували німецький...

Порошенко і його бізнес-партнери проігнорували німецький...
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:03

Порошенко і його бізнес-партнери проігнорували німецький...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко та його бізнес-партнери не внесли свої дані в німецький реєстр прозорості компаній як кінцеві бенефіціари заводу в Німеччині.

Дивися повний текст Порошенко і його бізнес-партнери проігнорували німецький реєстр прозорості компаній - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:03

Ой, ну че вы раздуваете, немцы выразят, как обычно, очень глубокую озабоченность прискорбным фактом невнесения Пороха в реестр, делов-то. Он же президент - кто ж его привлечет/оштрафует!
deniska
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:30

"Учитывая, что контроль над предприятием имеют менеджеры холдинга Порошенко (так, например, владельцем кипрской компании, на которую зарегистрирован завод, называет себя Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер концерна “Рошен”), президент, очевидно, является бенефициаром, в соответствии с законодательством."

Очень логично. "Учитывая что владельцем завода является Вася, который когда-то работал у Пети , очевидно что бенефициаром является Петя". Удачи им.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:50

  sal написав:
  yarg написав:Учитывая что владельцем завода является Вася, который когда-то работал у Пети , очевидно что бенефициаром является Петя

Хорошо, когда президент живет и работает по законам, а не по понятиям. попробуй докажи!


А они и не доказывают. Они считают что это "очевидно". Или не считают, но говорят.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 15:36

Связь, мягко говоря, не очевидна. Если мой дружбан или сотрудник создаст свою компанию и будет мне продавать ее продукцию, то почему Я должен считаться там выгодополучателем? Контроль над бизнесом дошел до такого маразма, что вообще потерял связь с реальностью.

Я надеюсь, что они напишут в своей газете о том, как немецкая налоговая проиграла суд и публично извинятся за ложную информацию? Посмотрим.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 15:45

Порошок жаден аж до пяток. Задача Пети на сегодня - замазать скандалы и сохранить награбленное. Вот поэтому и законопроект о снятии уголовки с чинуш пытаются протащить задолизы с БПП и фронта. Пора пришла маскироваться.
Mindbender
 
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