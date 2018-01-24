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В Україні можуть знизити
ціну на газ для населення:...

В Україні можуть знизити ціну на газ для населення:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:26

В Україні можуть знизити ціну на газ для населення:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Дивися повний текст В Україні можуть знизити ціну на газ для населення: Коболєв назвав умову.
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