"Ми не даємо мільярд доларів": Байден розповів, як...
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Колишній віце-президент США Джозеф Байден розповів, що звільнення Віктора Шокіна сталося тільки після того, як він пригрозив від імені президента США не надавати Україні мільярд доларів кредитних гарантій.
using40 написав:МВФ с кредитами тормознул. Пора вокруг Луценко волну подымать, может удастся еще одного на лярд обменять. Ведь, оказывается, и на этом можно деньги делать и перед МВФ прогибаться не надо.
С МВФ как раз все проще - они условия озвучивают публично. Судебная реформа их волнует.
Стоимость Шокина - $1 млрд (кредита!). Интересно, в какую сумму кредита они оценивают нынешних (от генпрокурора до президента включительно)?
Кстати, Байден утверждает, что именно он заставил Януковича отречься от должности и уехать из Украины:
Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що вмовив Януковича піти 25 грудня 2017
«Наприкінці лютого 2014 я подзвонив Януковичу востаннє. Тоді його снайпери вбивали українців десятками, і ми мали інформацію, що він планує ще більш жорстокі репресії. Я попереджав його протягом декількох місяців, що йому треба поводитися стриманіше щодо українських громадян, але в ту ніч після трьох місяців демонстрацій я сказав йому, що все скінчено: йому треба відкликати своїх людей і йти», — пише Байден. За словами політика, наступного дня Янукович поїхав, а контроль над урядом тимчасово «перейшов до молодого патріота Арсенія Яценюка».
dm_rodionov написав:3 млрд Яныку - взятка, а ярд на снятие генпрокурора - помощь в выстраивании демократии. Норм, чо.
И логично, если вспомнить, что Порох ходок на зону не делал. И не ставил "смотрящих" во всех областных центрах.
У Пороха тоже рыльце в пушку, но по сравнению с Яныком он просто ребенок.
ХХаха, бесхитросный и простой как дверь Янык и хитрейший лис Порох, который при всех властях сидел на теплом месте. Кто же из них опаснее для экономики страны, если захочет ее ограбить?... Сложнейший вопрос, да?