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"Ми не даємо мільярд доларів":
Байден розповів, як...

"Ми не даємо мільярд доларів": Байден розповів, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:44

"Ми не даємо мільярд доларів": Байден розповів, як...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній віце-президент США Джозеф Байден розповів, що звільнення Віктора Шокіна сталося тільки після того, як він пригрозив від імені президента США не надавати Україні мільярд доларів кредитних гарантій.

Дивися повний текст "Ми не даємо мільярд доларів": Байден розповів, як примушував Порошенка звільнити Шокіна.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:44

3 млрд Яныку - взятка, а ярд на снятие генпрокурора - помощь в выстраивании демократии. Норм, чо.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 15:45

МВФ с кредитами тормознул. Пора вокруг Луценко волну подымать, может удастся еще одного на лярд обменять. Ведь, оказывается, и на этом можно деньги делать и перед МВФ прогибаться не надо.
using40
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 15:47

  dm_rodionov написав:3 млрд Яныку - взятка, а ярд на снятие генпрокурора - помощь в выстраивании демократии. Норм, чо.

И логично, если вспомнить, что Порох ходок на зону не делал. И не ставил "смотрящих" во всех областных центрах.

У Пороха тоже рыльце в пушку, но по сравнению с Яныком он просто ребенок.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 15:49

  using40 написав:МВФ с кредитами тормознул. Пора вокруг Луценко волну подымать, может удастся еще одного на лярд обменять. Ведь, оказывается, и на этом можно деньги делать и перед МВФ прогибаться не надо.

С МВФ как раз все проще - они условия озвучивают публично. Судебная реформа их волнует.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 16:06

Стоимость Шокина - $1 млрд (кредита!). Интересно, в какую сумму кредита они оценивают нынешних (от генпрокурора до президента включительно)?

Кстати, Байден утверждает, что именно он заставил Януковича отречься от должности и уехать из Украины:
Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що вмовив Януковича піти
25 грудня 2017

«Наприкінці лютого 2014 я подзвонив Януковичу востаннє. Тоді його снайпери вбивали українців десятками, і ми мали інформацію, що він планує ще більш жорстокі репресії. Я попереджав його протягом декількох місяців, що йому треба поводитися стриманіше щодо українських громадян, але в ту ніч після трьох місяців демонстрацій я сказав йому, що все скінчено: йому треба відкликати своїх людей і йти», — пише Байден. За словами політика, наступного дня Янукович поїхав, а контроль над урядом тимчасово «перейшов до молодого патріота Арсенія Яценюка».

https://hromadskeradio.org/news/2017/12 ... -z-krayiny
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 16:22

  myshapiton написав:
  dm_rodionov написав:3 млрд Яныку - взятка, а ярд на снятие генпрокурора - помощь в выстраивании демократии. Норм, чо.

И логично, если вспомнить, что Порох ходок на зону не делал. И не ставил "смотрящих" во всех областных центрах.

У Пороха тоже рыльце в пушку, но по сравнению с Яныком он просто ребенок.

ХХаха, бесхитросный и простой как дверь Янык и хитрейший лис Порох, который при всех властях сидел на теплом месте. Кто же из них опаснее для экономики страны, если захочет ее ограбить?... Сложнейший вопрос, да?
Imp
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