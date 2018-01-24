Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Дивися повний текст Стало відомо, коли пацієнти в Україні зможуть обрати собі лікаря.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 14:53
Стало відомо, коли пацієнти в Україні зможуть обрати...
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Дивися повний текст Стало відомо, коли пацієнти в Україні зможуть обрати собі лікаря.
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:56
Что это за бред? А если я захочу врача из столицы? он на вызов ко мне в райцентр приедет?
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