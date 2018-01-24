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Стало відомо, коли пацієнти
в Україні зможуть обрати...

Стало відомо, коли пацієнти в Україні зможуть обрати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:53

Стало відомо, коли пацієнти в Україні зможуть обрати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Дивися повний текст Стало відомо, коли пацієнти в Україні зможуть обрати собі лікаря.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 14:53

Вспомнилось: здравствуйте, я представитель канадской компании
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:15

А если врач вас не захочет?:))
ketrax70
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:56

Пациент может выбрать для себя любого врача, независимо от места регистрации или проживания.

Что это за бред? А если я захочу врача из столицы? он на вызов ко мне в райцентр приедет?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
RomanTik
 
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