Мінфін хоче наділити продавців коштовностей статусом суб'єкта первинного фінмоніторингу.
Дивися повний текст Ювелірні магазини можуть зобов'язати доповідати про дорогі покупки українців.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 15:07
Ювелірні магазини можуть зобов'язати доповідати про...
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Дивися повний текст Ювелірні магазини можуть зобов'язати доповідати про дорогі покупки українців.
Додано: Сер 24 січ, 2018 15:07
А чем автовладельцы хуже? Следуя логике минфина необходимо каждому автовладельцу возить с собой справку о том, где он взял деньги на свой автомобиль.
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