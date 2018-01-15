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Ювелірні магазини можуть
зобов'язати доповідати про...

Ювелірні магазини можуть зобов'язати доповідати про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 15:07

Ювелірні магазини можуть зобов'язати доповідати про...

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін хоче наділити продавців коштовностей статусом суб'єкта первинного фінмоніторингу.

Дивися повний текст Ювелірні магазини можуть зобов'язати доповідати про дорогі покупки українців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 15:07

А чем автовладельцы хуже? Следуя логике минфина необходимо каждому автовладельцу возить с собой справку о том, где он взял деньги на свой автомобиль.
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 16:24

смех да и только. содрали опыт так любимых соседей
r_skrypnik
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