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"Рошен" та податки: відомо, скільки сплачено корпорацією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 15:11
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація "Рошен" за підсумками січня-грудня 2017 року виплатила 1,592 млрд грн податків до бюджету України
Дивися повний текст "Рошен" та податки: відомо, скільки сплачено корпорацією до держбюджету за 2017 рік
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R2
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Додано: Сер 24 січ, 2018 15:11
и рядом цифру пожалуйста - объем возмещений ндс по цией корпорации
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Jack Reacher
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Додано: Сер 24 січ, 2018 16:41
и обязательно дотации из бюджет..
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yil56
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