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"Рошен" та податки: відомо,
скільки сплачено корпорацією...

"Рошен" та податки: відомо, скільки сплачено корпорацією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 15:11

"Рошен" та податки: відомо, скільки сплачено корпорацією...

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація "Рошен" за підсумками січня-грудня 2017 року виплатила 1,592 млрд грн податків до бюджету України

Дивися повний текст "Рошен" та податки: відомо, скільки сплачено корпорацією до держбюджету за 2017 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 15:11

и рядом цифру пожалуйста - объем возмещений ндс по цией корпорации
Jack Reacher
 
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и обязательно дотации из бюджет..
yil56
 
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