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Плюс 30 мільярдів олігархам:
рішення про RAB-тарифи...

Плюс 30 мільярдів олігархам: рішення про RAB-тарифи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 16:12

Плюс 30 мільярдів олігархам: рішення про RAB-тарифи...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів опублікував постанову, якою затверджується нова методика, що дозволяє ввести стимулюючі тарифи для обленерго.

Дивися повний текст Плюс 30 мільярдів олігархам: рішення про RAB-тарифи набрало чинності.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 16:12

"Решение о переводе отдельных облэнерго на стимулирующие тарифы будет приниматься Нацкомиссией в ручном режиме."

Нет никаких причин думать, что тут возможна коррупция
d_orr
 
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