Кабінет міністрів опублікував постанову, якою затверджується нова методика, що дозволяє ввести стимулюючі тарифи для обленерго.
Дивися повний текст Плюс 30 мільярдів олігархам: рішення про RAB-тарифи набрало чинності.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 16:12
Плюс 30 мільярдів олігархам: рішення про RAB-тарифи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Плюс 30 мільярдів олігархам: рішення про RAB-тарифи набрало чинності.
Додано: Сер 24 січ, 2018 16:12
"Решение о переводе отдельных облэнерго на стимулирующие тарифы будет приниматься Нацкомиссией в ручном режиме."
Нет никаких причин думать, что тут возможна коррупция
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