Українська компанія "Авіалінії Антонова" відкрила представництво в американському Х'юстоні, штат Техас.
Дивися повний текст "Антонов" відкрив "дочку" в США.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 17:04
"Антонов" відкрив "дочку" в США
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Дивися повний текст "Антонов" відкрив "дочку" в США.
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:04
Кто как, а вот Авиалинии Антонова, Южмаш, КБ Луч и пр. госпредприятия после разрыва отношений с Россией реально улучшили свое финансовое положение.
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:20
Вы всегда в точку так пишете - для всех очевидно значительное улучшение жизни украинцев с заменой злочинной влады на новую патриотическую власть, и и отдалением в 90 годы, и наконец полной конфронтацией и разрывом экономических отношений с Рашей. Это улучшение началось еще в 90 годы, идея, которую педалируют и сегодня про эффективность частного собственника, показала себя во всей красе, а сегодня процесс достиг апогея. Токо не совсем понял - в чем смысл этой " дочки" - то есть этого "представительства в США" ? Изготовляют спутники в Украине ? Прочел - что в США. Выходит Украина делает инвестиции в США - а не наоборот ? В чем тут смысл ? Почему там изготавливаем и налоги платим, даем работу американцам ? В чем наш вклад в это производство - только наши технологии - собственность Украины ? и на сколько адекватно это оплачивается? Хотелось бы более предметно понять - в чем тут фишка.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 24 січ, 2018 18:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 24 січ, 2018 18:26
Действительно, зачем "аграрной" стране представительство Антонова в США? Хотя, подождите...
Да, вы раскрыли преступную схему!1 Спутник, изготовленный в США американской компанией - даже не заезжал в США!
Срочно надо подать шарику идею для очередного ролика.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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