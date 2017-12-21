"Антонов" відкрив "дочку" в США

Додано: Сер 24 січ, 2018 17:20

Вы всегда в точку так пишете - для всех очевидно значительное улучшение жизни украинцев с заменой злочинной влады на новую патриотическую власть, и и отдалением в 90 годы, и наконец полной конфронтацией и разрывом экономических отношений с Рашей. Это улучшение началось еще в 90 годы, идея, которую педалируют и сегодня про эффективность частного собственника, показала себя во всей красе, а сегодня процесс достиг апогея. Токо не совсем понял - в чем смысл этой " дочки" - то есть этого "представительства в США" ? Изготовляют спутники в Украине ? Прочел - что в США. Выходит Украина делает инвестиции в США - а не наоборот ? В чем тут смысл ? Почему там изготавливаем и налоги платим, даем работу американцам ? В чем наш вклад в это производство - только наши технологии - собственность Украины ? и на сколько адекватно это оплачивается? Хотелось бы более предметно понять - в чем тут фишка.