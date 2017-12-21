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"Антонов" відкрив
"дочку" в США

"Антонов" відкрив "дочку" в США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:04

"Антонов" відкрив "дочку" в США

Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія "Авіалінії Антонова" відкрила представництво в американському Х'юстоні, штат Техас.

Дивися повний текст "Антонов" відкрив "дочку" в США.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:04

Кто как, а вот Авиалинии Антонова, Южмаш, КБ Луч и пр. госпредприятия после разрыва отношений с Россией реально улучшили свое финансовое положение.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:20

Вы всегда в точку так пишете - для всех очевидно значительное улучшение жизни украинцев с заменой злочинной влады на новую патриотическую власть, и и отдалением в 90 годы, и наконец полной конфронтацией и разрывом экономических отношений с Рашей. Это улучшение началось еще в 90 годы, идея, которую педалируют и сегодня про эффективность частного собственника, показала себя во всей красе, а сегодня процесс достиг апогея. Токо не совсем понял - в чем смысл этой " дочки" - то есть этого "представительства в США" ? Изготовляют спутники в Украине ? Прочел - что в США. Выходит Украина делает инвестиции в США - а не наоборот ? В чем тут смысл ? Почему там изготавливаем и налоги платим, даем работу американцам ? В чем наш вклад в это производство - только наши технологии - собственность Украины ? и на сколько адекватно это оплачивается? Хотелось бы более предметно понять - в чем тут фишка.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 24 січ, 2018 18:07, всього редагувалось 2 разів.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:22

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kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:26

  kalinavalera1 написав:Токо не совсем понял - в чем смысл этой " дочки" - то есть этого "представительства в США" ?


Действительно, зачем "аграрной" стране представительство Антонова в США? Хотя, подождите...

Наши представители там так же удалены от изготовления как и амеры. А сам спутник даже не заехал в США ? Выходит за счет госпредприятия кто-то просто живет в США под этим предлогом за счет украинцев ?


Да, вы раскрыли преступную схему!1 Спутник, изготовленный в США американской компанией - даже не заезжал в США!
Срочно надо подать шарику идею для очередного ролика.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
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