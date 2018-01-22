RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Заробітчани не винні: експерти
пояснили, чому ростуть ціни

Заробітчани не винні: експерти пояснили, чому ростуть ціни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:45

Заробітчани не винні: експерти пояснили, чому ростуть ціни

Пропонуємо до обговорення:
Журналісти запитали у експертів, чи дійсно ціни ростуть через заробітчан.

Дивися повний текст Заробітчани не винні: експерти пояснили, чому ростуть ціни.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79529
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:45

Это всё крысы во власти - покупают доллары, так как знают, что скоро гривна будет 30 и 35.
Так как МВФ не даёт деньги людям, которые не держат слово.
anton_gms
 
Повідомлень: 447
З нами з: 23.01.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Заробітчани" вплинули на зростання цін в Україні – НБУ 1, 2, 3
R2 » Пон 22 січ, 2018 13:19
27 2352
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 15:02
otg
В Україні подорожчали банани: експерти назвали причини...
R2 » Вів 23 січ, 2018 09:40
5 192
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 січ, 2018 20:32
Kudrjavuy
Прем'єр розповів, за якої умови ціни на газ можуть...
R2 » Пон 22 січ, 2018 12:41
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 12:41
Тракторист
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51901)
24.01.2018 18:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.