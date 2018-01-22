Журналісти запитали у експертів, чи дійсно ціни ростуть через заробітчан.
Дивися повний текст Заробітчани не винні: експерти пояснили, чому ростуть ціни.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:45
Заробітчани не винні: експерти пояснили, чому ростуть ціни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заробітчани не винні: експерти пояснили, чому ростуть ціни.
Додано: Сер 24 січ, 2018 17:45
Это всё крысы во власти - покупают доллары, так как знают, что скоро гривна будет 30 и 35.
Так как МВФ не даёт деньги людям, которые не держат слово.
реклама
|