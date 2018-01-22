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Кубів пояснив німцям, чому їм
варто інвестувати в Україну

Кубів пояснив німцям, чому їм варто інвестувати в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:26

Кубів пояснив німцям, чому їм варто інвестувати в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

Дивися повний текст Кубів пояснив німцям, чому їм варто інвестувати в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:26

Немцы его не поняли )
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:52

  romiks2009 написав:Немцы его не поняли )

Они смеялись и аплодировали, думали, выступает юморист.
antey1969
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