Передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
Дивися повний текст Кубів пояснив німцям, чому їм варто інвестувати в Україну.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 19:26
Кубів пояснив німцям, чому їм варто інвестувати в Україну
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Дивися повний текст Кубів пояснив німцям, чому їм варто інвестувати в Україну.
Додано: Сер 24 січ, 2018 19:52
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