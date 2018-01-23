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"Укрзалізниця" не повертатиме
гроші за холоднечу у вагонах

"Укрзалізниця" не повертатиме гроші за холоднечу у вагонах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 20:14

"Укрзалізниця" не повертатиме гроші за холоднечу у вагонах

Пропонуємо до обговорення:
Виплата компенсації за недотримання температурного режиму у потягах не передбачена правилами перевезень.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 20:14

ехал киев-кременчуг. было накурено в купе в СРЕДиНЕ вагона. Выключена вентиляция, не было ни одной рабочей лампы в купе, розеток во всем вагоне. И это купе, не плацкарт.
Начальник поезда стоя рядом рассказывал мне, что сигаретного дыма не чувствует. Обращение ничего не дало. Вентиляцию, правда, включили. И одну лампу вкрутили,сверху, рассказав по ходу, что ламп запасных в поезде нету. Но это только после того, как предложил вызвать наряд полиции на станции.

Такчто ни о каких системах отопления в вагонах речь не идет.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 20:25

в тоже самое холодища,так ведь там депутаты не ездят.
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 20:45

Це реформи від оиеляна-гроцмана.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 21:00

АААааааааааааааааа! Так вам оказывается еще что-то не нравится? Срочно повысить цены на билеты, чтобы вы поняли как "вчера" было еще хорошо. :)
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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