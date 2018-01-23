Виплата компенсації за недотримання температурного режиму у потягах не передбачена правилами перевезень.
Дивися повний текст "Укрзалізниця" не повертатиме гроші за холоднечу у вагонах.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 20:14
"Укрзалізниця" не повертатиме гроші за холоднечу у вагонах
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Дивися повний текст "Укрзалізниця" не повертатиме гроші за холоднечу у вагонах.
Додано: Сер 24 січ, 2018 20:14
ехал киев-кременчуг. было накурено в купе в СРЕДиНЕ вагона. Выключена вентиляция, не было ни одной рабочей лампы в купе, розеток во всем вагоне. И это купе, не плацкарт.
Начальник поезда стоя рядом рассказывал мне, что сигаретного дыма не чувствует. Обращение ничего не дало. Вентиляцию, правда, включили. И одну лампу вкрутили,сверху, рассказав по ходу, что ламп запасных в поезде нету. Но это только после того, как предложил вызвать наряд полиции на станции.
Такчто ни о каких системах отопления в вагонах речь не идет.
Додано: Сер 24 січ, 2018 21:00
АААааааааааааааааа! Так вам оказывается еще что-то не нравится? Срочно повысить цены на билеты, чтобы вы поняли как "вчера" было еще хорошо.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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