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Виробляти електрокари в Україні
в чотири рази вигідніше,...

Виробляти електрокари в Україні в чотири рази вигідніше,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 21:09

Виробляти електрокари в Україні в чотири рази вигідніше,...

Пропонуємо до обговорення:
Передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

Дивися повний текст Виробляти електрокари в Україні в чотири рази вигідніше, ніж у Німеччині - Кубів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 21:09

Ага, только не все так просто

Группа компаний «Дельта Вилмар», входящая в глобальную агропромышленную группу Wilmar International (Сингапур), приостановила инвестиционной план по строительству в Украине завода стоимостью $150 млн из-за действий благотворительной организации, вымогавшей у компании деньги.

http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/delta-vilmar-priostanovil-stroitelstvo-meza-v-yuzhnom/
pivy21
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:39

А почему всего в 4, а не в 10? Если уж свистеть - так с размахом!
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:51

Re: Виробляти електрокари в Україні в чотири рази вигідніше,

Давно пора !
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