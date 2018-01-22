Передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
Дивися повний текст Виробляти електрокари в Україні в чотири рази вигідніше, ніж у Німеччині - Кубів.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 21:09
Виробляти електрокари в Україні в чотири рази вигідніше,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виробляти електрокари в Україні в чотири рази вигідніше, ніж у Німеччині - Кубів.
Додано: Сер 24 січ, 2018 21:09
Ага, только не все так просто
Группа компаний «Дельта Вилмар», входящая в глобальную агропромышленную группу Wilmar International (Сингапур), приостановила инвестиционной план по строительству в Украине завода стоимостью $150 млн из-за действий благотворительной организации, вымогавшей у компании деньги.
Додано: Сер 24 січ, 2018 22:51
Re: Виробляти електрокари в Україні в чотири рази вигідніше,
Давно пора !
Додано: Чет 25 січ, 2018 07:31
Re: Виробляти електрокари в Україні в чотири рази вигідніше,
Так с точки зрения затрат жить в Украине тоже выгоднее, чем в Германии. Но тем не менее в Украину не только немцы, даже арабы не мигрируют.
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