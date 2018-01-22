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В Україні розробили та
випускають легкий вертоліт за...

В Україні розробили та випускають легкий вертоліт за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 21:23

В Україні розробили та випускають легкий вертоліт за...

Пропонуємо до обговорення:
Два гелікоптери вже незабаром надійдуть замовнику.

Дивися повний текст В Україні розробили та випускають легкий вертоліт за $195 тис. (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 21:23

Хотелось бы узнать аналогичные характеристики однотипных моделей других стран. Ну и стоимость, соответственно. И тогда делать выводы.
Хотя однозначно - МОЛОДЦЫ!
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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