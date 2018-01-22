Два гелікоптери вже незабаром надійдуть замовнику.
Дивися повний текст В Україні розробили та випускають легкий вертоліт за $195 тис. (відео).
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Додано: Сер 24 січ, 2018 21:23
В Україні розробили та випускають легкий вертоліт за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні розробили та випускають легкий вертоліт за $195 тис. (відео).
Додано: Сер 24 січ, 2018 21:23
Хотелось бы узнать аналогичные характеристики однотипных моделей других стран. Ну и стоимость, соответственно. И тогда делать выводы.
Хотя однозначно - МОЛОДЦЫ!
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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