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Мер Кличко заявив про готовність стати охоронцем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 січ, 2018 21:52
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко запевнив у готовності захищати інтереси інвесторів і тих, хто несе інноваційні ідеї для покращення життя в столиці.
Дивися повний текст Мер Кличко заявив про готовність стати охоронцем інвесторів, які поліпшують життя в Києві
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Додано: Сер 24 січ, 2018 21:52
"Выступая на панели " - двусмысленно
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Додано: Сер 24 січ, 2018 22:20
исходя из сегодняшних реалий, заголовок должен звучать так: Кличко заявил о готовности стать "крышей" для будущих инвесторов...
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