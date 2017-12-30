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Мер Кличко заявив про
готовність стати охоронцем...

Мер Кличко заявив про готовність стати охоронцем...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 21:52

Мер Кличко заявив про готовність стати охоронцем...

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко запевнив у готовності захищати інтереси інвесторів і тих, хто несе інноваційні ідеї для покращення життя в столиці.

Дивися повний текст Мер Кличко заявив про готовність стати охоронцем інвесторів, які поліпшують життя в Києві.
R2
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"Выступая на панели " - двусмысленно
PSPoldman
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исходя из сегодняшних реалий, заголовок должен звучать так: Кличко заявил о готовности стать "крышей" для будущих инвесторов...
Cactus
 
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