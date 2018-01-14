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Молодим - гроші, літнім -
роботу: Глава МВФ розповіла...

Молодим - гроші, літнім - роботу: Глава МВФ розповіла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:16

Молодим - гроші, літнім - роботу: Глава МВФ розповіла...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Дивися повний текст Молодим - гроші, літнім - роботу: Глава МВФ розповіла про ринок праці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:16

Лагард лучше ответь, сколько лет нужно Евросоюзу помогать, что бы в Украине была средняя продолжительность жизни ну к примеру как в Испании, а это 83года, в Украине же 71 год? Исходя из логики Логард, в Украине выходить на пенсию должны в 55лет
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 23:21

Re: Молодим - гроші, літнім - роботу: Глава МВФ розповіла...

Молодым -работу,пожилым -работу, а деньги -МВФ
andrey743
 
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