Про це сказала глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Дивися повний текст Молодим - гроші, літнім - роботу: Глава МВФ розповіла про ринок праці.
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Додано: Сер 24 січ, 2018 22:16
Молодим - гроші, літнім - роботу: Глава МВФ розповіла...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Молодим - гроші, літнім - роботу: Глава МВФ розповіла про ринок праці.
Додано: Сер 24 січ, 2018 22:16
Лагард лучше ответь, сколько лет нужно Евросоюзу помогать, что бы в Украине была средняя продолжительность жизни ну к примеру как в Испании, а это 83года, в Украине же 71 год? Исходя из логики Логард, в Украине выходить на пенсию должны в 55лет
Додано: Сер 24 січ, 2018 23:21
Re: Молодим - гроші, літнім - роботу: Глава МВФ розповіла...
Молодым -работу,пожилым -работу, а деньги -МВФ
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