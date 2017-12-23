овідомили представники великих венчурних інвестиційних компаній в кулуарах Українського Дому в Давосі.
Дивися повний текст Міжнародним гравцям цікаві українські стартапи, але потрібно більше інформації - інвестори.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 січ, 2018 22:19
Міжнародним гравцям цікаві українські стартапи, але...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжнародним гравцям цікаві українські стартапи, але потрібно більше інформації - інвестори.
Додано: Сер 24 січ, 2018 22:19
боже мой, какой бред! Ни в Германии, ни в Польше я не вижу ни капельки интереса к Украине со стороны бизнеса. Этот Бернеггер хню вам вешает через финюэй! Почему бы вам не написать, что его интересует на самом деле ТОЛЬКО!!! украинская земля и агросектор. Или если это чмо спряталось за Фальконгруп. то его не узнать??
зы мне украинская земля не нужна и даром и не поэтому я злюсь на при*** статьи!! на стартапы они смотрят(((
Додано: Сер 24 січ, 2018 23:07
К чему такие эмоции? Да, инвесторам интересны украинские стартапы. Да, в них идут инвестиции. Да, их мало, но при чем тут агросектор и бред?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
реклама
|