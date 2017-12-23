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Міжнародним гравцям цікаві
українські стартапи, але...

Міжнародним гравцям цікаві українські стартапи, але...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:19

Міжнародним гравцям цікаві українські стартапи, але...

Пропонуємо до обговорення:
овідомили представники великих венчурних інвестиційних компаній в кулуарах Українського Дому в Давосі.

Дивися повний текст Міжнародним гравцям цікаві українські стартапи, але потрібно більше інформації - інвестори.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:19

боже мой, какой бред! Ни в Германии, ни в Польше я не вижу ни капельки интереса к Украине со стороны бизнеса. Этот Бернеггер хню вам вешает через финюэй! Почему бы вам не написать, что его интересует на самом деле ТОЛЬКО!!! украинская земля и агросектор. Или если это чмо спряталось за Фальконгруп. то его не узнать??
зы мне украинская земля не нужна и даром и не поэтому я злюсь на при*** статьи!! на стартапы они смотрят(((
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 23:07

  PSPoldman написав:боже мой, какой бред! Ни в Германии, ни в Польше я не вижу ни капельки интереса к Украине со стороны бизнеса. Этот Бернеггер хню вам вешает через финюэй! Почему бы вам не написать, что его интересует на самом деле ТОЛЬКО!!! украинская земля и агросектор. Или если это чмо спряталось за Фальконгруп. то его не узнать??
зы мне украинская земля не нужна и даром и не поэтому я злюсь на при*** статьи!! на стартапы они смотрят(((


К чему такие эмоции? Да, инвесторам интересны украинские стартапы. Да, в них идут инвестиции. Да, их мало, но при чем тут агросектор и бред?
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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