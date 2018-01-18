У Києві мають намір відремонтувати 40 станцій метро, щоб забезпечити людям з обмеженими можливостями зручне переміщення.
Дивися повний текст У Києві планують відремонтувати 40 станцій метро.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 08:00
У Києві планують відремонтувати 40 станцій метро
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Дивися повний текст У Києві планують відремонтувати 40 станцій метро.
Додано: Чет 25 січ, 2018 08:00
А эти все бабло пилят и пилят.
Инвалиды на метро в колясках не катаются, кроме попрошаек.
Вы уже трамваи для инвалидов сделали. Теперь инвалидам лафа. Но ни одного инвалида в коляске в трамвае не наблюдаю. Только пассажиры и кондуктор по лестницам скачут туда сюда. И мамочки с большими колясками весь проход занимают.
Это надо было додуматься сделать в вагоне 2 яруса на три платформы.
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