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У Києві планують
відремонтувати 40 станцій метро

У Києві планують відремонтувати 40 станцій метро
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 08:00

У Києві планують відремонтувати 40 станцій метро

Пропонуємо до обговорення:
У Києві мають намір відремонтувати 40 станцій метро, ​​щоб забезпечити людям з обмеженими можливостями зручне переміщення.

Дивися повний текст У Києві планують відремонтувати 40 станцій метро.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 08:00

А эти все бабло пилят и пилят.
Инвалиды на метро в колясках не катаются, кроме попрошаек.
Вы уже трамваи для инвалидов сделали. Теперь инвалидам лафа. Но ни одного инвалида в коляске в трамвае не наблюдаю. Только пассажиры и кондуктор по лестницам скачут туда сюда. И мамочки с большими колясками весь проход занимают.
Это надо было додуматься сделать в вагоне 2 яруса на три платформы.
p_a_l
 
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