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Україна стала найбільшим постачальником лиж у Європу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 січ, 2018 09:03
Пропонуємо до обговорення:
2017 року Україна стала лідером з продажу спортивних лиж в країни Євросоюзу. Випередила за цим показником навіть Китай.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 09:03
Навострившие лыжи в Европу, по приезду их еще и загоняют)
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