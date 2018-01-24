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Експерт назвав чотири причини обвалу гривні
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Додано: Чет 25 січ, 2018 09:19
Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні в січні 2018 року почав рости через цілий комплекс різнопланових чинників.
Дивися повний текст Експерт назвав чотири причини обвалу гривні
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R2
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Додано: Чет 25 січ, 2018 09:19
Нах экспертов, притомили
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papazina
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Додано: Чет 25 січ, 2018 09:26
Со времени введения гривны курс приподнялся с 1.7 до 27. Кто сможет назвать две базовых причины? Что бы понять возможна ли остановка.
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nik1
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Додано: Чет 25 січ, 2018 09:32
nik1 написав:
Со времени введения гривны курс приподнялся с 1.7 до 27. Кто сможет назвать две базовых причины? Что бы понять возможна ли остановка.
Отсутствие программы МВФ по содержанию всей Украины :)
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Додано: Чет 25 січ, 2018 09:34
США тоже от поддержки МВФ отказались? :)
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Додано: Чет 25 січ, 2018 09:36
Странно у нас доллар растет ,а в Евросоюзе рекордно падает
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olgakosuk2018
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Додано: Чет 25 січ, 2018 10:02
olgakosuk2018 написав:
Странно у нас доллар растет ,а в Евросоюзе рекордно падает
Относительно свободно падающего с балкона тела едущий вниз лифт будет казаться поднимающимся.
Востаннє редагувалось dm_rodionov
в Чет 25 січ, 2018 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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dm_rodionov
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Додано: Чет 25 січ, 2018 10:05
На столько причин у нас гривны нет...
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serg_vronsky
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Додано: Чет 25 січ, 2018 10:36
Стране надо наладить экспорт экспертов - этого барахла у нас навалом, продадим, хоть на органы, глядишь - сальдо выправим и гривна подрастет.
Прокремлевский тролль.
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Дваждыдвашник
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Додано: Чет 25 січ, 2018 11:18
Дваждыдвашник написав:
Стране надо наладить экспорт экспертов - этого барахла у нас навалом, продадим, хоть на органы, глядишь - сальдо выправим и гривна подрастет.
Согласен! Наши эксперты - самые экспортные эксперты в мире! Денех много не надо, вниманием обделены - а так не лучше и не хуже других, что по блюмбергам и CNBC всяким вещают всякую чушь.
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sequence
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