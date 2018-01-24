RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт назвав чотири
причини обвалу гривні

Експерт назвав чотири причини обвалу гривні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 09:19

Експерт назвав чотири причини обвалу гривні

Пропонуємо до обговорення:
Курс долара в Україні в січні 2018 року почав рости через цілий комплекс різнопланових чинників.

Дивися повний текст Експерт назвав чотири причини обвалу гривні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79550
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 09:19

Нах экспертов, притомили
papazina
 
Повідомлень: 521
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 09:26

Со времени введения гривны курс приподнялся с 1.7 до 27. Кто сможет назвать две базовых причины? Что бы понять возможна ли остановка.
nik1
 
Повідомлень: 747
З нами з: 17.08.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 09:32

  nik1 написав:Со времени введения гривны курс приподнялся с 1.7 до 27. Кто сможет назвать две базовых причины? Что бы понять возможна ли остановка.

Отсутствие программы МВФ по содержанию всей Украины :)
Деньги
 
Повідомлень: 340
З нами з: 13.06.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 09:34

США тоже от поддержки МВФ отказались? :)
Деньги
 
Повідомлень: 340
З нами з: 13.06.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 09:36

Странно у нас доллар растет ,а в Евросоюзе рекордно падает
olgakosuk2018
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 04.01.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:02

  olgakosuk2018 написав:Странно у нас доллар растет ,а в Евросоюзе рекордно падает

Относительно свободно падающего с балкона тела едущий вниз лифт будет казаться поднимающимся.
Востаннє редагувалось dm_rodionov в Чет 25 січ, 2018 10:27, всього редагувалось 1 раз.
dm_rodionov
 
Повідомлень: 58
З нами з: 09.02.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:05

На столько причин у нас гривны нет...
serg_vronsky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 26.06.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:36

Стране надо наладить экспорт экспертов - этого барахла у нас навалом, продадим, хоть на органы, глядишь - сальдо выправим и гривна подрастет.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3320
З нами з: 06.08.10
Подякував: 813 раз.
Подякували: 704 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 11:18

  Дваждыдвашник написав:Стране надо наладить экспорт экспертов - этого барахла у нас навалом, продадим, хоть на органы, глядишь - сальдо выправим и гривна подрастет.

Согласен! Наши эксперты - самые экспортные эксперты в мире! Денех много не надо, вниманием обделены - а так не лучше и не хуже других, что по блюмбергам и CNBC всяким вещают всякую чушь.
sequence
 
Повідомлень: 745
З нами з: 29.12.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 34 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За "індексом Біг-Мака" курс має бути 8,9 гривні за долар... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 24 січ, 2018 11:11
37 2405
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 11:08
laa1999
Виробляти електрокари в Україні в чотири рази вигідніше,... 1, 2
R2 » Сер 24 січ, 2018 21:09
10 400
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 січ, 2018 10:58
heineken
Українців очікує чергове зростання тарифів на ЖКП - експерт
R2 » Сер 24 січ, 2018 01:42
5 216
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 16:35
111111111
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3417)
25.01.2018 12:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.