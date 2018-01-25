Експерт назвав чотири причини обвалу гривні

Додано: Чет 25 січ, 2018 15:29

nik1 написав: Со времени введения гривны курс приподнялся с 1.7 до 27. Кто сможет назвать две базовых причины? Что бы понять возможна ли остановка. Со времени введения гривны курс приподнялся с 1.7 до 27. Кто сможет назвать две базовых причины? Что бы понять возможна ли остановка.

Наше производство и экономика имеет гораздо меньший "уровень сложности", чем в США и ЕС. Поэтому медленный процесс ее девальвации относительно доллара - это обычное "природное явление", которое может длиться хоть до бесконечности.Чем чревато администрирование жесткого курса, мы уже ощутили на себе как минимум два раза.чтобы иметь стабильный курс, нам нужно самим производить большую часть того, что мы сейчас импортируем. при этом желательно экспортировать поменьше сырья, а побольше - продуктов с добавленной стоимостью. реальное сальдо внешней торговли, которое состоит из того что по статистике плюс неучтенное типа посылок от заробитчан, должно быть неотрицательным плюс обеспечивать оплату кредитов и закрывать спрос на валюту согласно росту гривневой массы.то есть нужно снизить инфляцию до вменяемого уровня, четко контролировать платежеспособность банков (то, что при папередныках пустилось на самотек, а при Гонтаревой снова взялось на контроль).еще один нюанс - когда у людей появляются сбережения в гривне, они ее как правило скирдуют в валюте (ибо нелогично хранить гривневые сбережения если они обесцениваются). этот фактор дополнительно давит на курс. нужно сделать так, чтобы эти доллары не хранились под матрасами, а вливались в экономику.как мне кажется, вариант "вернуть доверие к гривне" утопичный.Поэтому добиться этого можно четкими гарантиями.Рассуждая как пересичный - если я положил в банк 1000$, то я их в любом случае должен получить назад, даже если банк лопнет. В идеале, если возврат будет в гривнах, это должно быть по курсу в день возврата, плюс возможно еще пару процентов, компенсирующих мне их возможную конвертацию и разницу между курсом НБУ и фактическим. Либо возврат может быть в виде долларового счета в другом банке, который я могу снять, а могу и оставить/перевести в другой, удобный мне банк.При этих условиях я вытащу деньги из-под матраца и понесу в банк, чтобы получать еще и проценты. Кроме того, текущий лимит не перекрывает даже 10к, поэтому если например у меня лежит 30к, то раскладывать это на кучу банков мне неинтересно.