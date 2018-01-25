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Додано: Чет 25 січ, 2018 12:47
Re: Експерт назвав чотири причини обвалу гривні
Интересно что будет с курсом завтра? На кону 3 ярда баксюков. Это для Украины как нож по горлу
Додано: Чет 25 січ, 2018 15:29
Наше производство и экономика имеет гораздо меньший "уровень сложности", чем в США и ЕС. Поэтому медленный процесс ее девальвации относительно доллара - это обычное "природное явление", которое может длиться хоть до бесконечности.
Чем чревато администрирование жесткого курса, мы уже ощутили на себе как минимум два раза.
чтобы иметь стабильный курс, нам нужно самим производить большую часть того, что мы сейчас импортируем. при этом желательно экспортировать поменьше сырья, а побольше - продуктов с добавленной стоимостью. реальное сальдо внешней торговли, которое состоит из того что по статистике плюс неучтенное типа посылок от заробитчан, должно быть неотрицательным плюс обеспечивать оплату кредитов и закрывать спрос на валюту согласно росту гривневой массы.
то есть нужно снизить инфляцию до вменяемого уровня, четко контролировать платежеспособность банков (то, что при папередныках пустилось на самотек, а при Гонтаревой снова взялось на контроль).
еще один нюанс - когда у людей появляются сбережения в гривне, они ее как правило скирдуют в валюте (ибо нелогично хранить гривневые сбережения если они обесцениваются). этот фактор дополнительно давит на курс. нужно сделать так, чтобы эти доллары не хранились под матрасами, а вливались в экономику.
как мне кажется, вариант "вернуть доверие к гривне" утопичный.
Поэтому добиться этого можно четкими гарантиями.
Рассуждая как пересичный - если я положил в банк 1000$, то я их в любом случае должен получить назад, даже если банк лопнет. В идеале, если возврат будет в гривнах, это должно быть по курсу в день возврата, плюс возможно еще пару процентов, компенсирующих мне их возможную конвертацию и разницу между курсом НБУ и фактическим. Либо возврат может быть в виде долларового счета в другом банке, который я могу снять, а могу и оставить/перевести в другой, удобный мне банк.
При этих условиях я вытащу деньги из-под матраца и понесу в банк, чтобы получать еще и проценты. Кроме того, текущий лимит не перекрывает даже 10к, поэтому если например у меня лежит 30к, то раскладывать это на кучу банков мне неинтересно.
Додано: Чет 25 січ, 2018 15:43
Это неприятно, но не очень много.
Тяжелее то, что мы должны выплатить в течении следующих 4 лет, грубо 7, 8, 6, 5 млрд$ в 2019-2022 годах. не знаю, входит ли эта треха в 7, но в принципе было бы неплохо даже если суд решит перенести окончательное решение года на потом. неплохо было бы и с РФ стребовать за все убытки, там суммы поболее и эта треха вообще исчезнет с повестки дня. Но наши хотелки это одно, а суд руководствуется своими соображениями.
Додано: Чет 25 січ, 2018 17:42
товарищ Галех, ну кому вы такие длинные перлы выводите??! Тем более бредовые.. Какой нафиг "уровень сложности" (вероятно, подразумевается мультипликатор?) Экономика Украины люто импортозависима - я не знаю ни одного товара, не имеющего валютной привязки. Зерно = импортные семена, удобрения, топливо; мебель = импортные клея, фурнитура, пластмасса; стройматериалы = .... Импорт всюду, начиная от упаковки (картона, полимеров), заканчивая автомобилями. Нет нигде замкнутого цикла - и денежного мультипликатора. В такой банановой республике (за это мой пост ща удалят) даже бананы не вырастишь: удобрения импортные, а бананоубиратели уехали в польши
Додано: Чет 25 січ, 2018 21:15
забыли включить в список главных причин падения гривны - дядю Вову из Кремля!
Вангую гривна уже напечатана как обычно под новый кредит МВФ который завтра уже выделят после "тяжелейших" переговоров под новые рэхвормы для населения, чтоб не жировало сильно...
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 06:42
Re: Експерт назвав чотири причини обвалу гривні
нет, не мультипликатор. перлы вывожу тому, на чью цитату отвечаю. а если ваш "уровень сложности" не стыкуется с пониманием сказанного, могли бы просто пройти мимо. тем более вы просто переписали другими словами кусочек того, что написал я ))
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