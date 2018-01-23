Про це Лагард і Порошенко повідомили журналістам.
Дивися повний текст Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ - Порошенко.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 09:39
Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ - Порошенко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ - Порошенко.
Додано: Чет 25 січ, 2018 09:39
В переводе - будем клянчить дальше, глядишь еще чего подкинут с барского плеча..
Додано: Чет 25 січ, 2018 10:03
Додано: Чет 25 січ, 2018 11:55
"Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ - Порошенко"Вопрос будет ли сотрудничать МВФ с этой лживой властью.Время пиар брехни закончилось.
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