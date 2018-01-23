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Україна продовжуватиме
співпрацю з МВФ - Порошенко

Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 09:39

Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ - Порошенко

Пропонуємо до обговорення:
Про це Лагард і Порошенко повідомили журналістам.

Дивися повний текст Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 09:39

В переводе - будем клянчить дальше, глядишь еще чего подкинут с барского плеча..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:03

  fokus написав:В переводе - будем клянчить дальше, глядишь еще чего подкинут с барского плеча..

Не. Всё намного прозаичнее.
Тут взаимоотношения: "должник - кредитор".
Даже, если бы он заявил, что больше "нафик", с ним бы продолжили "взаимодействие"...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:13

интересно узнать что думает по этому вопросу МВФ...
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 11:55

"Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ - Порошенко"Вопрос будет ли сотрудничать МВФ с этой лживой властью.Время пиар брехни закончилось.
sena_2008atp
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