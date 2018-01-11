Також компанія виробляє військові дрони, повідомляє Popular Science.
Дивися повний текст У Китаї побудують дрон вантажопідйомністю 20 тонн (фото).
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Додано: Чет 25 січ, 2018 09:57
У Китаї побудують дрон вантажопідйомністю 20 тонн (фото)
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Дивися повний текст У Китаї побудують дрон вантажопідйомністю 20 тонн (фото).
Додано: Чет 25 січ, 2018 09:57
Хорошая разводка инвесторов. Двухфюзеляжник (даже трехфюзеляжник - полезнаянагрузка посередке). Сплошной композит. 47 метров. 8 двигателей (восемь!!! куда столько?!). 20 тонн полезной нагрузки (это, вообще-то, Ан-12/Ан-178, откуда снова вопрос про 8 двигателей). Даже на создание и сертификацию пилотируемой машины (включая испытания и сертификацию отдельных компонентов, в особенности - композита) ушло бы минимум 8-10 лет из-за нестандартности конструкции. А тут в беспилотном варианте за 2 года - и на рынок! В общем, привлечь пару миллиардов - и раствориться в полуторамиллиардном населении Китая (желательно - в чайнатаунах Латинской Америки).
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