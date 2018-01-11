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У Китаї побудують дрон
вантажопідйомністю 20 тонн (фото)

У Китаї побудують дрон вантажопідйомністю 20 тонн (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 09:57

У Китаї побудують дрон вантажопідйомністю 20 тонн (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Також компанія виробляє військові дрони, повідомляє Popular Science.

Дивися повний текст У Китаї побудують дрон вантажопідйомністю 20 тонн (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 09:57

Хорошая разводка инвесторов. Двухфюзеляжник (даже трехфюзеляжник - полезнаянагрузка посередке). Сплошной композит. 47 метров. 8 двигателей (восемь!!! куда столько?!). 20 тонн полезной нагрузки (это, вообще-то, Ан-12/Ан-178, откуда снова вопрос про 8 двигателей). Даже на создание и сертификацию пилотируемой машины (включая испытания и сертификацию отдельных компонентов, в особенности - композита) ушло бы минимум 8-10 лет из-за нестандартности конструкции. А тут в беспилотном варианте за 2 года - и на рынок! В общем, привлечь пару миллиардов - и раствориться в полуторамиллиардном населении Китая (желательно - в чайнатаунах Латинской Америки).
dm_rodionov
 
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