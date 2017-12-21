ПАТ Укртранснафта кілька разів оголошувала тендер на поставку всюдиходів, але торги зривалися через те, що учасників було занадто мало.
Дивися повний текст Укртранснафта купила російський всюдихід за 2,8 мільйона (відео).
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Додано: Чет 25 січ, 2018 10:01
Укртранснафта купила російський всюдихід за 2,8 мільйона...
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Дивися повний текст Укртранснафта купила російський всюдихід за 2,8 мільйона (відео).
Додано: Чет 25 січ, 2018 10:01
..б***, простаивают свои мех.заводы, но покупаем какю-то хрень водо-плавающую за 100т "зелени"!??.. в мелкосерийной сборке такую "поделку" в любой сельской МТС склепают не хуже прототипа и в 4 раза дешевле...
Додано: Чет 25 січ, 2018 10:34
Быстро. Дешево. Качественно. (Выбрать любые два пункта).
Прокремлевский тролль.
Додано: Чет 25 січ, 2018 20:14
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