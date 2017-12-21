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Укртранснафта купила російський
всюдихід за 2,8 мільйона...

Укртранснафта купила російський всюдихід за 2,8 мільйона...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:01

Укртранснафта купила російський всюдихід за 2,8 мільйона...

Пропонуємо до обговорення:
ПАТ Укртранснафта кілька разів оголошувала тендер на поставку всюдиходів, але торги зривалися через те, що учасників було занадто мало.

Дивися повний текст Укртранснафта купила російський всюдихід за 2,8 мільйона (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:01

..б***, простаивают свои мех.заводы, но покупаем какю-то хрень водо-плавающую за 100т "зелени"!??.. в мелкосерийной сборке такую "поделку" в любой сельской МТС склепают не хуже прототипа и в 4 раза дешевле...
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:34

  maestro71 написав:..б***, простаивают свои мех.заводы, но покупаем какю-то хрень водо-плавающую за 100т "зелени"!??.. в мелкосерийной сборке такую "поделку" в любой сельской МТС склепают не хуже прототипа и в 4 раза дешевле...

Быстро. Дешево. Качественно. (Выбрать любые два пункта).
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:14

  Дваждыдвашник написав: Быстро. Дешево. Качественно. (Выбрать любые два пункта).

Первые два.
А 200 часов работы это по нашему неделя.
Так что за 200к$ вокруг этого изделия будут бегать гуцулы с весами ещё 2 гарантийных срока)
straponesa
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