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У ПриватБанку очікуються
скорочення - Акчакоча

У ПриватБанку очікуються скорочення - Акчакоча
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:02

У ПриватБанку очікуються скорочення - Акчакоча

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю повідомив голова наглядової ради банку Енгін Акчакоча.

Дивися повний текст У ПриватБанку очікуються скорочення - Акчакоча.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:02

Да, очень эффективный ход)))) Отделений меньше - клиентов больше... А что вы для этого сделали? Ничего по факту, все на старых санях по накатанной... жалко банк((((
fdv_touch
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 11:33

С какой же радости клиентов станет больше? А! Теперь турок у руля! Ну-ну :lol:
Востаннє редагувалось sergnemo68 в Чет 25 січ, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 11:34

Приватизация в частные руки самих вкладчиков - простых людей.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 12:42

  sergnemo68 написав:С какой же радости клиентов станет больше?

Они наверно имели ввиду очередей станет больше
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 14:20

  link654 написав:Украина отжала банк и обосралась

6 млдрд дол долгов она отжала, клиентов, депозитчиков нужно было спасать, иначе кирдык всей финансовой системе Украины наступил бы. А вот как такое допустили - это уже вопрос не столько к Бене, а сколько с самой власти.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 15:42

Никогда сокращение персонала в наших условиях не приносило улучшение работы. Счета нужно обслуживать, клиентов нужно обслуживать. Зарплату оставшимся работникам никто повышать не будет. Итог: халатность, скандалы, возможно кражи и конец истории.
olegpm16
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:56

  fdv_touch написав:Да, очень эффективный ход)))) Отделений меньше - клиентов больше... А что вы для этого сделали? Ничего по факту, все на старых санях по накатанной... жалко банк((((

Жалко у пчелки в жо..пке.
Прихват уже лет 10, дырявое ведро.
Конечно с красивой и удобной ручкой.
И то что пересични туда денег сунул и это не значит что все будет ок.
Спросите у бени. У него как раз 2.5ярда прищемили.
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:07

  straponesa написав:Жалко у пчелки в жо..пке.
Прихват уже лет 10, дырявое ведро.
Конечно с красивой и удобной ручкой.
И то что пересични туда денег сунул и это не значит что все будет ок.
Спросите у бени. У него как раз 2.5ярда прищемили.


Если Приват дырявое ведро, то где полное и как оно называется?
back in USSR
slavek
 
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