Про це в інтерв'ю повідомив голова наглядової ради банку Енгін Акчакоча.
Дивися повний текст У ПриватБанку очікуються скорочення - Акчакоча.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 січ, 2018 10:02
У ПриватБанку очікуються скорочення - Акчакоча
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ПриватБанку очікуються скорочення - Акчакоча.
Додано: Чет 25 січ, 2018 10:02
Да, очень эффективный ход)))) Отделений меньше - клиентов больше... А что вы для этого сделали? Ничего по факту, все на старых санях по накатанной... жалко банк((((
Додано: Чет 25 січ, 2018 11:33
С какой же радости клиентов станет больше? А! Теперь турок у руля! Ну-ну :lol:
Востаннє редагувалось sergnemo68 в Чет 25 січ, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 25 січ, 2018 12:42
Додано: Чет 25 січ, 2018 14:20
Додано: Чет 25 січ, 2018 15:42
Никогда сокращение персонала в наших условиях не приносило улучшение работы. Счета нужно обслуживать, клиентов нужно обслуживать. Зарплату оставшимся работникам никто повышать не будет. Итог: халатность, скандалы, возможно кражи и конец истории.
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:56
Жалко у пчелки в жо..пке.
Прихват уже лет 10, дырявое ведро.
Конечно с красивой и удобной ручкой.
И то что пересични туда денег сунул и это не значит что все будет ок.
Спросите у бени. У него как раз 2.5ярда прищемили.
Додано: Чет 25 січ, 2018 20:07
Если Приват дырявое ведро, то где полное и как оно называется?
back in USSR
реклама
|