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У ПриватБанку очікуються скорочення - Акчакоча
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Додано: Чет 25 січ, 2018 10:02
Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю повідомив голова наглядової ради банку Енгін Акчакоча.
Дивися повний текст У ПриватБанку очікуються скорочення - Акчакоча
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R2
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Додано: Чет 25 січ, 2018 10:02
Да, очень эффективный ход)))) Отделений меньше - клиентов больше... А что вы для этого сделали? Ничего по факту, все на старых санях по накатанной... жалко банк((((
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fdv_touch
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Додано: Чет 25 січ, 2018 11:33
С какой же радости клиентов станет больше? А! Теперь турок у руля! Ну-ну :lol:
Востаннє редагувалось sergnemo68
в Чет 25 січ, 2018 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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sergnemo68
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Додано: Чет 25 січ, 2018 11:34
Приватизация в частные руки самих вкладчиков - простых людей.
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anton_gms
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Додано: Чет 25 січ, 2018 12:42
sergnemo68 написав:
С какой же радости клиентов станет больше?
Они наверно имели ввиду очередей станет больше
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p_a_l
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Додано: Чет 25 січ, 2018 14:20
link654 написав:
Украина отжала банк и обосралась
6 млдрд дол долгов она отжала, клиентов, депозитчиков нужно было спасать, иначе кирдык всей финансовой системе Украины наступил бы. А вот как такое допустили - это уже вопрос не столько к Бене, а сколько с самой власти.
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Jack Reacher
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Додано: Чет 25 січ, 2018 15:42
Никогда сокращение персонала в наших условиях не приносило улучшение работы. Счета нужно обслуживать, клиентов нужно обслуживать. Зарплату оставшимся работникам никто повышать не будет. Итог: халатность, скандалы, возможно кражи и конец истории.
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olegpm16
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Додано: Чет 25 січ, 2018 19:56
fdv_touch написав:
Да, очень эффективный ход)))) Отделений меньше - клиентов больше... А что вы для этого сделали? Ничего по факту, все на старых санях по накатанной... жалко банк((((
Жалко у пчелки в жо..пке.
Прихват уже лет 10, дырявое ведро.
Конечно с красивой и удобной ручкой.
И то что пересични туда денег сунул и это не значит что все будет ок.
Спросите у бени. У него как раз 2.5ярда прищемили.
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straponesa
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Додано: Чет 25 січ, 2018 20:07
straponesa написав:
Жалко у пчелки в жо..пке.
Прихват уже лет 10, дырявое ведро.
Конечно с красивой и удобной ручкой.
И то что пересични туда денег сунул и это не значит что все будет ок.
Спросите у бени. У него как раз 2.5ярда прищемили.
Если Приват дырявое ведро, то где полное и как оно называется?
back in USSR
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slavek
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:12
Jack Reacher написав: link654 написав:
Украина отжала банк и обосралась
6 млдрд дол долгов она отжала, клиентов, депозитчиков нужно было спасать, иначе кирдык всей финансовой системе Украины наступил бы. А вот как такое допустили - это уже вопрос не столько к Бене, а сколько с самой власти.
Дельту закрили — і нічо. Надру закрили — і нічо. Фінік закрили — і нічо. І приват би закрили — теж було б нічо. Зате без винятків.
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nap_qwerty
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