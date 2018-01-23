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Україна опустилася у світовому рейтингу виробників сталі...
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Додано: Чет 25 січ, 2018 10:07
Пропонуємо до обговорення:
Українські металурги за підсумками 2017 року скоротили виробництво сталі на 6,4% порівняно з 2016 роком - до 22,7 млн тонн, знизившись при цьому з 10-го на 12-те місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).
Дивися повний текст Україна опустилася у світовому рейтингу виробників сталі (інфографіка)
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Додано: Чет 25 січ, 2018 10:07
(пренебрежительно) Зачем какая-то сталь великой аграрной державе?..
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