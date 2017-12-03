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Жителям ОРДЛО спростять отримання українського паспорта...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 січ, 2018 10:25
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
Дивися повний текст Жителям ОРДЛО спростять отримання українського паспорта - Тука
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R2
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Додано: Чет 25 січ, 2018 10:25
только дети и пенсионеры по возрасту...
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yil56
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Додано: Чет 25 січ, 2018 11:13
и зачем ? терроризм плодить ? чтобы буряты получали наш паспорт не вылезая из окопов , а потом ехали в Днепр людей убивать ?
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yarg
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Додано: Чет 25 січ, 2018 11:54
yarg написав:
и зачем ? терроризм плодить ? чтобы буряты получали наш паспорт не вылезая из окопов , а потом ехали в Днепр людей убивать ?
И много убили в Днепре.
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mikola963
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Додано: Чет 25 січ, 2018 12:43
mikola963 написав: yarg написав:
и зачем ? терроризм плодить ? чтобы буряты получали наш паспорт не вылезая из окопов , а потом ехали в Днепр людей убивать ?
И много убили в Днепре.
а сколько вам нужно чтобы убили ? 20 человек хватит ?
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yarg
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