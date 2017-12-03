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Жителям ОРДЛО спростять отримання
українського паспорта...

Жителям ОРДЛО спростять отримання українського паспорта...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:25

Жителям ОРДЛО спростять отримання українського паспорта...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Дивися повний текст Жителям ОРДЛО спростять отримання українського паспорта - Тука.
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и зачем ? терроризм плодить ? чтобы буряты получали наш паспорт не вылезая из окопов , а потом ехали в Днепр людей убивать ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 11:54

  yarg написав:и зачем ? терроризм плодить ? чтобы буряты получали наш паспорт не вылезая из окопов , а потом ехали в Днепр людей убивать ?

И много убили в Днепре.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 12:43

  mikola963 написав:
  yarg написав:и зачем ? терроризм плодить ? чтобы буряты получали наш паспорт не вылезая из окопов , а потом ехали в Днепр людей убивать ?

И много убили в Днепре.


а сколько вам нужно чтобы убили ? 20 человек хватит ?
yarg
 
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