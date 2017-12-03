Жителям ОРДЛО спростять отримання українського паспорта...
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yarg написав:ну и да , неграждане у нас не имеют права владеть землей, им нужно отдельное разрешение на трудоустройство и куча других сложностей. Неграждан никто не любит.
Как и в любой другой стране мира
поэтому нужно понимать , что когда мы эти территории вернем ( а пока дело идет к этому) - у принявших российское гражданство будут проблемы. Если же не вернем (появится новая осетия на карте мира) - тогда да. им лучше брать российское гражданство и бежать оттуда.
yarg написав:поэтому нужно понимать , что когда мы эти территории вернем ( а пока дело идет к этому) - у принявших российское гражданство будут проблемы. Если же не вернем (появится новая осетия на карте мира) - тогда да. им лучше брать российское гражданство и бежать оттуда.
А что тут понимать? Те жители Крыма которые сдали свои паспорта в первый год потихоньку выкупают их назад если им нужна для каких-либо целей Украина. Тем более будет подобное на Донбассе