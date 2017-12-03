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Жителям ОРДЛО спростять отримання
українського паспорта...

Жителям ОРДЛО спростять отримання українського паспорта...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:55

  NetSerpent написав:
  BIGor написав:Вы видимо не в курсе, что в РФ запрещено двойное гражданство.

Ви певно не в курсі, що якраз таки у РФ подвійне громадянство не заборонено.

Дійсно, я помилився.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:56

  yarg написав:ну и да , неграждане у нас не имеют права владеть землей, им нужно отдельное разрешение на трудоустройство и куча других сложностей. Неграждан никто не любит.


Как и в любой другой стране мира
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:02

  slavek написав:
  yarg написав:ну и да , неграждане у нас не имеют права владеть землей, им нужно отдельное разрешение на трудоустройство и куча других сложностей. Неграждан никто не любит.


Как и в любой другой стране мира


поэтому нужно понимать , что когда мы эти территории вернем ( а пока дело идет к этому) - у принявших российское гражданство будут проблемы.
Если же не вернем (появится новая осетия на карте мира) - тогда да. им лучше брать российское гражданство и бежать оттуда.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:30

  yarg написав:поэтому нужно понимать , что когда мы эти территории вернем ( а пока дело идет к этому) - у принявших российское гражданство будут проблемы.
Если же не вернем (появится новая осетия на карте мира) - тогда да. им лучше брать российское гражданство и бежать оттуда.


А что тут понимать?
Те жители Крыма которые сдали свои паспорта в первый год потихоньку выкупают их назад если им нужна для каких-либо целей Украина.
Тем более будет подобное на Донбассе
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:51

Когда-то в 90-е годы был конфликт между Кишиневом и Тирасполем. Теперь у некоторых граждан Приднестровья на руках от 3-х до 4-х паспортов. Как-то так.
MacKenzie
 
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