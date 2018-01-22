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Ціни на сигарети в Україні
зростуть на 18% – НБУ

Ціни на сигарети в Україні зростуть на 18% – НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:26

Ціни на сигарети в Україні зростуть на 18% – НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

Дивися повний текст Ціни на сигарети в Україні зростуть на 18% – НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 10:26

- Папа, ты будешь теперь меньше курить?
- Неа, ты сынок будешь теперь меньше кушать.
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 11:37

"предусматривают европейские нормы?" а зарплаты в 200-300 евро, нормы предусматривают?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 11:53

Уровень НБУ коментирует цены на сигареты.... )))))
finuser160
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