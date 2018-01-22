Про це розповів заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.
Дивися повний текст Ціни на сигарети в Україні зростуть на 18% – НБУ.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 10:26
Ціни на сигарети в Україні зростуть на 18% – НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на сигарети в Україні зростуть на 18% – НБУ.
Додано: Чет 25 січ, 2018 10:26
- Папа, ты будешь теперь меньше курить?
- Неа, ты сынок будешь теперь меньше кушать.
Додано: Чет 25 січ, 2018 11:37
"предусматривают европейские нормы?" а зарплаты в 200-300 евро, нормы предусматривают?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Чет 25 січ, 2018 17:28
Додано: Чет 25 січ, 2018 17:32
stokoz, "Прилуки особливі" в 2001 г стоили 1.3 грн, сейчас 24 грн. в 18.5 раз.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner
Додано: Чет 25 січ, 2018 17:54
у-у-у-у, коллеги, что вы такое мерзкое курите. парламент был 8, стал 39. В сравнении с "прилуками" можно сказать подешевел :))
Додано: Чет 25 січ, 2018 18:44
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