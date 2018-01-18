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ДФС назвала 10 найбільших платників податків України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 січ, 2018 11:11
Пропонуємо до обговорення:
В цілому 100 компаній-найбільших платників податків заплатили сукупно 258,3 млрд грн податків.
Дивися повний текст ДФС назвала 10 найбільших платників податків України
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R2
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Додано: Чет 25 січ, 2018 11:11
нефтевики и табачники. Такое впечатление что все сидим в машинах и курим :)
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PUnder
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Додано: Чет 25 січ, 2018 11:14
А где же хваленые агрохолдинги ?
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ssnet
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Додано: Чет 25 січ, 2018 11:51
ssnet написав:
А где же хваленые агрохолдинги ?
Где-то читал, что у Косюка некоторые птицефабрики платят налоги по упрощёнке. Видимо не только у Косюка, да и субсидии получают не мелкотоварные фермеры.
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mikola963
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Додано: Чет 25 січ, 2018 12:32
Если украинцы бросят курить, хана бюджету ...))))))))))))))
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lwa
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