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ДФС назвала 10 найбільших
платників податків України

ДФС назвала 10 найбільших платників податків України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 11:11

ДФС назвала 10 найбільших платників податків України

Пропонуємо до обговорення:
В цілому 100 компаній-найбільших платників податків заплатили сукупно 258,3 млрд грн податків.

Дивися повний текст ДФС назвала 10 найбільших платників податків України.
R2
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нефтевики и табачники. Такое впечатление что все сидим в машинах и курим :)
PUnder
 
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А где же хваленые агрохолдинги ?
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 11:51

  ssnet написав:А где же хваленые агрохолдинги ?

Где-то читал, что у Косюка некоторые птицефабрики платят налоги по упрощёнке. Видимо не только у Косюка, да и субсидии получают не мелкотоварные фермеры.
mikola963
 
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Если украинцы бросят курить, хана бюджету ...))))))))))))))
lwa
 
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