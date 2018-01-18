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ДФС назвала 10 найбільших
платників податків України

ДФС назвала 10 найбільших платників податків України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 14:16

Табачная компания “Прилуки” — 14,1 млрд грн (11,1 млрд грн),
“Филип Моррис Украина” — 13,5 млрд грн (11,7 млрд грн)
“Джей Ти Интернешнл Украина” — 9,5 млрд грн (7,6 млрд грн)
“Империал Тобакко Продакшн Украина” — 7,5 млрд грн (6,2 млрд грн).

Всего - 44,6 млрд. грн. в 2017-м. На столько больше курящие вносят в бюджет по сравнению с некурящими.
А если посчитать дополнительные доходы от них фармацевтических предприятий, врачей, а также экономию Пенсионного фонда (не каждый курящий доживает до пенсии), то курящих надо лелеять, на руках носить! :mrgreen:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 15:14

Кидаю курити, нєфіг годувати трутнів!
bobo
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:03

  lapay написав:..
Точно, бо зараз контрабанда тільки з україномовними надписами на пачках, адже поляки, румуни, угорці нашу мову чудово розуміють. :)

не знаю, кто там что розумие, но у табачки ща спад физического пр-ва. Не вникал в из бухгалтерию, но знаю их поставщиков клея для склеивания сигарет. Объемы поставок клея упали процентов на 20 только по одному из поставщиков.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:52

А где же "темп-3000"?
Лидер по расхищению бюджета?
straponesa
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