RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Bitcoin за добу подорожчав
на 5,2% до $11,6 тис.

Bitcoin за добу подорожчав на 5,2% до $11,6 тис.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 11:52

Bitcoin за добу подорожчав на 5,2% до $11,6 тис.

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap.

Дивися повний текст Bitcoin за добу подорожчав на 5,2% до $11,6 тис..
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79550
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Bitcoin за добу подорожчав на 4,6%
R2 » Сер 24 січ, 2018 11:10
1 29
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 січ, 2018 11:10
bobo
Bitcoin за добу подешевшав до $11,94 тис.
R2 » Пон 22 січ, 2018 14:57
2 96
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 січ, 2018 16:52
Xirss
Курс Bitcoin обвалився нижче психологічної позначки 1, 2
R2 » Сер 17 січ, 2018 11:33
16 1343
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 19:28
galex
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (3417)
25.01.2018 12:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron