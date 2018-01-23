За словами президента, Україна не прагне заморозити процес реформ
Дивися повний текст Порошенко: домовилися з МВФ, "що і коли повинно бути зроблено".
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Додано: Чет 25 січ, 2018 12:23
Порошенко: домовилися з МВФ, "що і коли повинно бути...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко: домовилися з МВФ, "що і коли повинно бути зроблено".
Додано: Чет 25 січ, 2018 12:23
Перефразировать ..... не Украина, Я
По словам президента: Я не стремлюсь заморозить процесс реформ в связи с политическим циклом и намерена достичь значительного прогресса в формировании качественного инвестиционного климата и, следовательно, экономического роста.
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