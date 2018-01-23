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Порошенко: домовилися з МВФ,
"що і коли повинно бути...

Порошенко: домовилися з МВФ, "що і коли повинно бути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 12:23

Порошенко: домовилися з МВФ, "що і коли повинно бути...

Пропонуємо до обговорення:
За словами президента, Україна не прагне заморозити процес реформ

Дивися повний текст Порошенко: домовилися з МВФ, "що і коли повинно бути зроблено".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 12:23

Перефразировать ..... не Украина, Я
По словам президента: Я не стремлюсь заморозить процесс реформ в связи с политическим циклом и намерена достичь значительного прогресса в формировании качественного инвестиционного климата и, следовательно, экономического роста.
anton_gms
 
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