Порошенко повідомив, що вплине на його рішення про...
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sena_2008atp написав:С рейтингом ниже плинтуса?Либо оптимист либо волшебник по избирательному процессу.
История это уже проходила:
Борис Бажанов. Воспоминания бывшего секретаря Сталина ... «Знаете, товарищи, — говорит Сталин, — что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса» ... В "Правду" поступают отчеты о собраниях партийных организаций и результаты голосований, в особенности по Москве. Работа Назаретяна очень проста. На собрании такой-то ячейки за ЦК голосовало, скажем, 300 человек, против - 600; Назаретян переправляет: за ЦК - 600, против - 300. Так это и печатается в "Правде". И так по всем организациям. ...