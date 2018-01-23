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Порошенко повідомив, що
вплине на його рішення про...

Порошенко повідомив, що вплине на його рішення про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 13:46

Порошенко повідомив, що вплине на його рішення про...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко заявив, що ухвалить рішення про балотування на другий президентський термін через півроку

Дивися повний текст Порошенко повідомив, що вплине на його рішення про балотування на другий президентський термін.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 13:46

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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:00

С рейтингом ниже плинтуса?Либо оптимист либо волшебник по избирательному процессу.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:15

Re: Порошенко повідомив, що вплине на його рішення про...

Порошенко - десантник, адже в них лозунг "Ніхто, крім нас(мене)". Цікаво перечитати, що писали про нього перед попередніми виборами https://vesti-ukr.com/strana/55347-vse- ... poroshenko
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:31

  sena_2008atp написав:С рейтингом ниже плинтуса?Либо оптимист либо волшебник по избирательному процессу.

История это уже проходила:
Борис Бажанов. Воспоминания бывшего секретаря Сталина
...
«Знаете, товарищи, — говорит Сталин, — что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса»
...
В "Правду" поступают отчеты о собраниях партийных организаций и результаты голосований, в особенности по Москве. Работа Назаретяна очень проста. На собрании такой-то ячейки за ЦК голосовало, скажем, 300 человек, против - 600; Назаретян переправляет: за ЦК - 600, против - 300. Так это и печатается в "Правде". И так по всем организациям.
...

http://lib.ru/MEMUARY/BAZHANOW/stalin.txt
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:08

  yanyura написав:
  sena_2008atp написав:С рейтингом ниже плинтуса?Либо оптимист либо волшебник по избирательному процессу.

История это уже проходила:
Борис Бажанов. Воспоминания бывшего секретаря Сталина
...
«Знаете, товарищи, — говорит Сталин, — что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса»
...
В "Правду" поступают отчеты о собраниях партийных организаций и результаты голосований, в особенности по Москве. Работа Назаретяна очень проста. На собрании такой-то ячейки за ЦК голосовало, скажем, 300 человек, против - 600; Назаретян переправляет: за ЦК - 600, против - 300. Так это и печатается в "Правде". И так по всем организациям.
...

http://lib.ru/MEMUARY/BAZHANOW/stalin.txt


В свое время так страдали по поводу Ющенко - дескать себе голоса насчитает, ужас-ужас, что же мы будем делать.

Может было бы и лучше, если бы насчитал. :?
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Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:16

  lapay написав:Порошенко - десантник, адже в них лозунг "Ніхто, крім нас(мене)".


Без подтасовки или вообще отмены выборов у него нет ни одного шанса
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:18

  Sommer написав:В свое время так страдали по поводу Ющенко - дескать себе голоса насчитает, ужас-ужас, что же мы будем делать.

Может было бы и лучше, если бы насчитал. :?

Ющенко - ничтожество сдавшее страну Януковичу .
В отличие от Порошенко у него меньше грехов т.к. попал во власть в благоприятные времена
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 20:21

  slavek написав: Ющенко - ничтожество сдавшее страну Януковичу . В отличие от Порошенко у него меньше грехов т.к. попал во власть в благоприятные времена

кого выбрали, тому и передал
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