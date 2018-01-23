|
|
|
Порошенко повідомив, що вплине на його рішення про...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:10
slavek написав: Sommer написав:
В свое время так страдали по поводу Ющенко - дескать себе голоса насчитает, ужас-ужас, что же мы будем делать.
Может было бы и лучше, если бы насчитал.
Ющенко - ничтожество сдавшее страну Януковичу .
В отличие от Порошенко у него меньше грехов т.к. попал во власть в благоприятные времена
То, что он просрал тучные годы и впихнул друга-партнера Фирташа в газовый бизнес - это не мелкие грешки.
Но времена, конечно, были более благоприятные.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 1339
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2018 06:21
Sommer написав: slavek написав: Sommer написав:
В свое время так страдали по поводу Ющенко - дескать себе голоса насчитает, ужас-ужас, что же мы будем делать.
Может было бы и лучше, если бы насчитал.
Ющенко - ничтожество сдавшее страну Януковичу .
В отличие от Порошенко у него меньше грехов т.к. попал во власть в благоприятные времена
То, что он просрал тучные годы и впихнул друга-партнера Фирташа в газовый бизнес - это не мелкие грешки.
Но времена, конечно, были более благоприятные.
когда Юлька выкинула Фирташа и поставила свои условия, то с газом все стало куда печальнее. А когда янык сменил Ющенко, то все печальнее стало и с президентством.
чтоб 2 раза не прыгать по цитатам, шансы у Порошенко есть, за счет того что ближайшие конкуренты еще хуже. если грамотно провести нужного во 2 тур то победа в кармане.
цифры нарисовать нельзя, можно минимально подправить. пример со сталиным и 300>600 откровенно глуповатый.
-
galex
-
-
- Повідомлень: 1690
- З нами з: 20.04.16
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 300 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2018 08:01
slavek написав:
Правильнее сказать "сделал все чтобы Тимошенко не прошла"
Ну а что ж вы двумя руками за Тимошенко не голосовали?:) Плохо агитировали за нее во время президентской кампании! Вот Юля и проиграла.
-
Деньги
-
-
- Повідомлень: 351
- З нами з: 13.06.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|