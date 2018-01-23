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Порошенко повідомив, що
вплине на його рішення про...

Порошенко повідомив, що вплине на його рішення про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:10

  slavek написав:
  Sommer написав:В свое время так страдали по поводу Ющенко - дескать себе голоса насчитает, ужас-ужас, что же мы будем делать.

Может было бы и лучше, если бы насчитал. :?

Ющенко - ничтожество сдавшее страну Януковичу .
В отличие от Порошенко у него меньше грехов т.к. попал во власть в благоприятные времена


То, что он просрал тучные годы и впихнул друга-партнера Фирташа в газовый бизнес - это не мелкие грешки.
Но времена, конечно, были более благоприятные.
"Польша не в Шенгене", "Никакой Киевской Руси никогда не существовало" © Волгарь
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 06:21

  Sommer написав:
  slavek написав:
  Sommer написав:В свое время так страдали по поводу Ющенко - дескать себе голоса насчитает, ужас-ужас, что же мы будем делать.

Может было бы и лучше, если бы насчитал. :?

Ющенко - ничтожество сдавшее страну Януковичу .
В отличие от Порошенко у него меньше грехов т.к. попал во власть в благоприятные времена


То, что он просрал тучные годы и впихнул друга-партнера Фирташа в газовый бизнес - это не мелкие грешки.
Но времена, конечно, были более благоприятные.


когда Юлька выкинула Фирташа и поставила свои условия, то с газом все стало куда печальнее. А когда янык сменил Ющенко, то все печальнее стало и с президентством.


чтоб 2 раза не прыгать по цитатам, шансы у Порошенко есть, за счет того что ближайшие конкуренты еще хуже. если грамотно провести нужного во 2 тур то победа в кармане.

цифры нарисовать нельзя, можно минимально подправить. пример со сталиным и 300>600 откровенно глуповатый.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 08:01

  slavek написав: Правильнее сказать "сделал все чтобы Тимошенко не прошла"

Ну а что ж вы двумя руками за Тимошенко не голосовали?:) Плохо агитировали за нее во время президентской кампании! Вот Юля и проиграла.
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