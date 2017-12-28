BMW планує випередити Mercedes-Benz в сегменті люксових автомобілів. Таку заяву в своєму інтерв'ю німецькому журналу Manager Magazin зробив генеральний директор BMW Харальд Крюгер.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 14:16
BMW готує «шах і мат» для Mercedes
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Дивися повний текст BMW готує «шах і мат» для Mercedes.
Додано: Чет 25 січ, 2018 14:16
тот редкий случай, когда в битве титанов главным победителем станет потребитель.
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