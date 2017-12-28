RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
BMW готує «шах і
мат» для Mercedes

BMW готує «шах і мат» для Mercedes
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 14:16

BMW готує «шах і мат» для Mercedes

Пропонуємо до обговорення:
BMW планує випередити Mercedes-Benz в сегменті люксових автомобілів. Таку заяву в своєму інтерв'ю німецькому журналу Manager Magazin зробив генеральний директор BMW Харальд Крюгер.

Дивися повний текст BMW готує «шах і мат» для Mercedes.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79564
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 14:16

тот редкий случай, когда в битве титанов главным победителем станет потребитель.
Jack Reacher
 
Повідомлень: 751
З нами з: 24.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Mercedes готує «вбивцю» Porsche Panamera (фото)
R2 » Нед 07 січ, 2018 12:23
2 358
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 січ, 2018 12:24
trololo
BMW готує «батарейний» прорив
R2 » Сер 03 січ, 2018 23:32
5 459
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2018 19:16
Оранжевый-хит сезона
BMW, Toyota, Mercedes-Benz залишилися працювати в Криму...
R2 » Чет 28 гру, 2017 12:33
5 297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 гру, 2017 19:04
Shram
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (8806)
25.01.2018 19:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.