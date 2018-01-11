Наступне засідання монетарного комітету відбудеться 1 березня.
Дивися повний текст Національний банк підвищує облікову ставку до 16%.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 14:36
Національний банк підвищує облікову ставку до 16%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Національний банк підвищує облікову ставку до 16%.
Додано: Чет 25 січ, 2018 14:36
У нас во всех банках с учетом в 20% налога - уже все ставки в гривне - отрицательны....
Додано: Чет 25 січ, 2018 15:21
Деньги Вполне логичный вынужденный шаг в ответ на действия и бездействия правительства и парламента.
Додано: Чет 25 січ, 2018 15:41
Осталось увидеть пересмотр прогноза по ВВП, увеличение безработицы, уменьшение доходов- затягивает пояса потуже ((
Додано: Чет 25 січ, 2018 15:48
Сложилась странная ситуация. В условиях повышения стоимости денег большинство банков продолжают привлекать депозиты населения под более низкие % ставки, которые даже не покрывают текущую инфляцию. Мало того, % ставки продолжают снижаться! Я уже не говорю про налог на %, который давно следовало бы отменить, хотя бы для депозитов в национальной валюте! Какой тогда смысл повышать учетную ставку? Ведь у населения можно взять более дешевый гривневый ресурс. Можно вообще установить ставки по депозитам в гривне на уровне ставок по валютным вкладам - всё равно население будут нести деньги в банки, т.к. другой альтернативы нет. Не все могут покупать иностранную валюту, драг.металлы, акции компаний, облигации. Здесь работает принцип - "Собака лает - караван идёт". Увеличение учетной ставки не поможет в борьбе с инфляцией, а вот экономический рост, о котором так любит рапортовать наше правительство, замедлится. И основная причина замедления - очередное наступление эпохи дорогих денег. И как тогда запустить полноценное кредитование реального сектора экономики? Ведь ставки по кредитам тоже придется повышать. Они не могут быть ниже, чем учетная ставка, а как минимум, на 5% выше. Банки не могут кредитовать себе в убыток, иначе они обанкротятся. Да и не каждый бизнес потянет дорогие кредиты.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Чет 25 січ, 2018 15:57
На падающем долларе и росте остатков депозитов в грн? Да, есть проблема по не выполненным условиям с МВФ! Но сегодня, зачем? Или те +1,5% по УЧЕТНОЙ ставке сыграют какую то роль для спекулянтов?
Востаннє редагувалось Деньги в Чет 25 січ, 2018 16:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 25 січ, 2018 16:08
У меня складывается такое впечатление, что решение о поднятии учетной ставки было придумано в прошлую пятницу, на пике курса, и от испуга.
Додано: Чет 25 січ, 2018 16:27
Та ні на що та облікова ставка не впливає!
Єдине, на що серйозно впливає облікова ставка, це на ставку рефінансування, яка не може бути менше облікової.
Тому фактом підняття ставки НБУ змушує банки шукати гривню десь інде, наприклад залучати її в населення.
НБУ носиться з цією ставкою, ніби її зміна на 1,5п.п. на щось вплине. Напевне він займається цим щоб показати імітацію напруженої роботи.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 25 січ, 2018 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 25 січ, 2018 16:34
Облікова ставка не має ніякого відношення до кредитних ставок комерційних банків.
Виділене - це нісенітниця, не займайтесь фантазіями.
Якщо банк зможе десь залучити гроші під 10%(наприклад), то він спокійно може видати кредит під 13-15% - тобто нижче облікової ставки.
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