Національний банк підвищує облікову ставку до 16%

Додано: Чет 25 січ, 2018 15:48

Сложилась странная ситуация. В условиях повышения стоимости денег большинство банков продолжают привлекать депозиты населения под более низкие % ставки, которые даже не покрывают текущую инфляцию. Мало того, % ставки продолжают снижаться! Я уже не говорю про налог на %, который давно следовало бы отменить, хотя бы для депозитов в национальной валюте! Какой тогда смысл повышать учетную ставку? Ведь у населения можно взять более дешевый гривневый ресурс. Можно вообще установить ставки по депозитам в гривне на уровне ставок по валютным вкладам - всё равно население будут нести деньги в банки, т.к. другой альтернативы нет. Не все могут покупать иностранную валюту, драг.металлы, акции компаний, облигации. Здесь работает принцип - "Собака лает - караван идёт". Увеличение учетной ставки не поможет в борьбе с инфляцией, а вот экономический рост, о котором так любит рапортовать наше правительство, замедлится. И основная причина замедления - очередное наступление эпохи дорогих денег. И как тогда запустить полноценное кредитование реального сектора экономики? Ведь ставки по кредитам тоже придется повышать. Они не могут быть ниже, чем учетная ставка, а как минимум, на 5% выше. Банки не могут кредитовать себе в убыток, иначе они обанкротятся. Да и не каждый бизнес потянет дорогие кредиты.

Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!