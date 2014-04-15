Національний банк підвищує облікову ставку до 16%

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andrijk777 написав:Та ні на що та облікова ставка не впливає! Єдине, на що серйозно впливає облікова ставка, це на ставку рефінансування, яка не може бути менше облікової. Тому фактом підняття ставки НБУ змушує банки шукати гривню десь інде, наприклад залучати її в населення. НБУ носиться з цією ставкою, ніби її зміна на 1,5п.п. на щось вплине. Напевне він займається цим щоб показати імітацію напруженої роботи.
та нехай дає під 100% на ніч. Але ж кого це зупинить? https://news.finance.ua/ru/news/-/419191/lopnuvshie-banki-dolzhny-za-refinans-nbu-54-mlrd-grn
andrijk777 написав:Та ні на що та облікова ставка не впливає! Єдине, на що серйозно впливає облікова ставка, це на ставку рефінансування, яка не може бути менше облікової. Тому фактом підняття ставки НБУ змушує банки шукати гривню десь інде, наприклад залучати її в населення. НБУ носиться з цією ставкою, ніби її зміна на 1,5п.п. на щось вплине. Напевне він займається цим щоб показати імітацію напруженої роботи.
Не несите чушь если не знаете, он часто используется как индикативный параметр в банковской сфере и кредитных договорах
andrijk777 написав:Та ні на що та облікова ставка не впливає! Єдине, на що серйозно впливає облікова ставка, це на ставку рефінансування, яка не може бути менше облікової. Тому фактом підняття ставки НБУ змушує банки шукати гривню десь інде, наприклад залучати її в населення. НБУ носиться з цією ставкою, ніби її зміна на 1,5п.п. на щось вплине. Напевне він займається цим щоб показати імітацію напруженої роботи.
Не несите чушь если не знаете, он часто используется как индикативный параметр в банковской сфере и кредитных договорах
Я якраз знаю. А що знаєте ви? Що таке индикативный параметр в банковской сфере? Індикативними параметрами є курс і інфляція(і інші). Облікова ставка це наслідок цих параметрів а не причина. Не плутайте НБУ і ФРС. В кредитних договорах облікова ставка використовується, але дуже рідко. Перший ліпший лінк: http://groshi-v-kredit.org.ua/pyat-nasl ... y-nbu.html і цитата
Серед 50-ти банків-лідерів за активами кредити під плаваючу ставку з прив’язкою до облікової ставки НБУ в останні три роки видавав лише банк CreditAgricole, і то – лише до середини 2013 року. Але й ті позичальники, які встигли отримати саме такий кредит, зміни відчують не відразу: за умовами, що діяли в банку, розмір плаваючої ставки за такими договорами переглядається один раз на рік або на п’ять років.
andrijk777 написав: Я якраз знаю. А що знаєте ви? Що таке индикативный параметр в банковской сфере? Індикативними параметрами є курс і інфляція(і інші). Облікова ставка це наслідок цих параметрів а не причина. Не плутайте НБУ і ФРС. В кредитних договорах облікова ставка використовується, але дуже рідко. Перший ліпший лінк: http://groshi-v-kredit.org.ua/pyat-nasl ... y-nbu.html і цитата
НБУ от фонаря решил поднять учетную ставку? Как вы выразились: щоб показати імітацію напруженої роботи?
Деньги написав:НБУ от фонаря решил поднять учетную ставку? Как вы выразились: щоб показати імітацію напруженої роботи?
У вас перше питання суперечить другому. Звичайно, що якісь причини є, але вони точно не економічні. Можливо політичні. Зокрема нагадаю що 15.04.2014 ставка була 9,5%, 17.07.2014 ставка була 12,5%, 13.11.2014 ставка була 14% і тільки 06.02.2015 її підняли до 19,5% Зараз у нас звичайно набагато гірша ніж в 2014 і падіння гривні і інфляція набагато більші ніж в 2014.
andrijk777 написав: У вас перше питання суперечить другому. Звичайно, що якісь причини є, але вони точно не економічні. Можливо політичні. Зокрема нагадаю що 15.04.2014 ставка була 9,5%, 17.07.2014 ставка була 12,5%, 13.11.2014 ставка була 14% і тільки 06.02.2015 її підняли до 19,5% Зараз у нас звичайно набагато гірша ніж в 2014 і падіння гривні і інфляція набагато більші ніж в 2014.
andrijk777, будь ласка: "Та ні на що та облікова ставка не впливає! Єдине, на що серйозно впливає облікова ставка, це на ставку рефінансування, яка не може бути менше облікової. Тому фактом підняття ставки НБУ змушує банки шукати гривню десь інде, наприклад залучати її в населення. НБУ носиться з цією ставкою, ніби її зміна на 1,5п.п. на щось вплине. Напевне він займається цим щоб показати імітацію напруженої роботи." То як? Впливає, чи ні?