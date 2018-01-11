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Національний банк підвищує облікову ставку до 16%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 25 січ, 2018 23:55
Чего вы спорите? Это же простая имитация со стороны НБУ влияния на стоимость денег в экономике якобы рыночными методами. Только учетная ставка работает как индикатор стоимости денег в развитых финансовых системах, где центральный банк оценивает спрос и предложение на деньги через выпуск долговых бумаг казначейством страны. А здесь - это детская игра во взрослых.
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Mindbender
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