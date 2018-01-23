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Порошенко у Давосі заявив
про небувалий інтерес...

Порошенко у Давосі заявив про небувалий інтерес...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 14:36

Порошенко у Давосі заявив про небувалий інтерес...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко заявив про небувалий інтерес до нашої країни з боку топ-інвесторів.

Дивися повний текст Порошенко у Давосі заявив про небувалий інтерес топ-інвесторів до України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 14:36

манит, манит своими трус..ми...
Jack Reacher
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 14:49

Та ты шо?!
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 15:43

все эти "инвестиции" это ранее украденные у бюджета деньги.
теперь под госгарантии заходят как "инвестиции".
Кипр - страна топ-инвестор Украины.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:48

Петя - обыкновенный сказочник. Никто из серьезных инвесторов (кроме спекулянтов) не будет вкладывать долгосрочные инвестиции в недоразвитую экономику (в которой коррупция похлеще, чем в Африке) за год до президентских выборов очередной бибизяны. Неясно, кто будет президентом и какой следующий откат в недореформах будет сделан. Скорее всего, будет очередной дефолт по бумагам Яресько.
Mindbender
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 18:58

Интерес был грандиозный. Хлопали, смеялись, вызывали на бис. Потом весь вечер делились впечатлениями - такого хорошего юмориста в Давос пригласили
antey1969
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