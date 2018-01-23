Президент України Петро Порошенко заявив про небувалий інтерес до нашої країни з боку топ-інвесторів.
Дивися повний текст Порошенко у Давосі заявив про небувалий інтерес топ-інвесторів до України.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 14:36
Порошенко у Давосі заявив про небувалий інтерес...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко у Давосі заявив про небувалий інтерес топ-інвесторів до України.
Додано: Чет 25 січ, 2018 15:43
все эти "инвестиции" это ранее украденные у бюджета деньги.
теперь под госгарантии заходят как "инвестиции".
Кипр - страна топ-инвестор Украины.
Додано: Чет 25 січ, 2018 17:48
Петя - обыкновенный сказочник. Никто из серьезных инвесторов (кроме спекулянтов) не будет вкладывать долгосрочные инвестиции в недоразвитую экономику (в которой коррупция похлеще, чем в Африке) за год до президентских выборов очередной бибизяны. Неясно, кто будет президентом и какой следующий откат в недореформах будет сделан. Скорее всего, будет очередной дефолт по бумагам Яресько.
Додано: Чет 25 січ, 2018 18:58
Интерес был грандиозный. Хлопали, смеялись, вызывали на бис. Потом весь вечер делились впечатлениями - такого хорошего юмориста в Давос пригласили
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