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НБУ спрогнозував показник
інфляції на 2018 рік

НБУ спрогнозував показник інфляції на 2018 рік
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 15:00

НБУ спрогнозував показник інфляції на 2018 рік

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк прогнозує зростання споживчих цін на рівні 8,9% за підсумками 2018 року.

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