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"Нафтогаз" має намір
вийти на ринок постачання...

"Нафтогаз" має намір вийти на ринок постачання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 15:48

"Нафтогаз" має намір вийти на ринок постачання...

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що є 100%-ной "дочкою" НАК, має намір вийти на ринок постачання електроенергії.

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RomanTik
 
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