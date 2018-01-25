ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що є 100%-ной "дочкою" НАК, має намір вийти на ринок постачання електроенергії.
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Додано: Чет 25 січ, 2018 15:48
"Нафтогаз" має намір вийти на ринок постачання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Нафтогаз" має намір вийти на ринок постачання електроенергії.
Додано: Чет 25 січ, 2018 15:48
напомнило анекдот - "нет, спасибо, хлеб я уже в стройматериалах купил".
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